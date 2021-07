Paaradox: Fixsterne

SIE

„Der Mann ändert eher das Antlitz der Erde als seine Gewohnheiten“, sagte die italienische Schauspielerin Eleonora Duse. Lange her, immer noch aktuell, lautet dazu mein Gedanke mit Seeblick. Da sind sie also wieder, meine Fixsterne am Urlaubshimmel. Etwa das beharrliche Knarzen der verschlissenen Gummi-Flip-Flops des Mannes nebenan, wenn er versucht, seine Sonnenliege in ein Schattenbett zu verwandeln. Was nicht ohne Fluchen (weil die Liege sperrig und schwer ist) und flirrenden Blick auf den Kompass des Smartphones geht (weil er sich nur so den Lauf der Sonne für die nächsten drei Lesestunden bildlich vorstellen kann). Das dauert und zieht auch andere anwesende Sommerfrischler in Mitleidenschaft. Wenn ich dann frage, warum er nicht einfach einen Sonnenschirm aufspannt, schaut er komisch und sagt: Musst du immer die Oberg’scheite raushängen lassen? Nicht zwingend, aber, sagen wir so: Ich mag’s.