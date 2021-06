Schatzi, geht's noch?

Der KURIER-Podcast des Kolumnen- & Kabarettisten-Paars Kuhn & Hufnagl. "Was denkst du?", "Wieso sagst du nix?", "Liebst du mich noch?": Je länger die Partnerschaft, desto heikler die Fragen und desto komplexer die Antworten. Also setzen sich Gabriele Kuhn und Michael Hufnagl bei einem Glas Wein an den Küchentisch, um miteinander zu reden. Über Höhen, Tiefen und Glücksgefühle - und wie man Beziehung lustvoll lebt. Lachen inklusive, Selbstreflexion ebenso - mit "neutralen" Statements von Liebes-ExpertInnen.