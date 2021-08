Paaradox: Kalt, warm

Er

Ich schwimme nicht gerne. Ich hatte nie ein Faible für sportliche Monotonie. Daher bewundere ich Menschen, denen es nicht zu fad wird, in einem Pool stundenlang Längen zu kraulen. In meinem sommerlichen Leben haben Meer, See und Becken den Sinn, mich abzukühlen. Ein bisserl hupfen, ein paar Züge, mich treiben lassen, auf den Himmel schauen, mit dem Gefühl: So soll es sein! Und wenn es eine fordernde Wasserball-Partie gibt, bin ich schneller im Spiel&Spaß-Modus, als meine Frau Lust auf einen Strandspaziergang? sagen kann. In ihrem Leben spielt das Credo „Erfrischung durch Planschen“ keine Rolle. Weshalb jede Wassertemperatur unter 25 Grad bei gnä Kuhn einen Gesichtsausdruck produziert, als müsste sie vor Ort ein Grönlandwal-Baby vor dem Ertrinken retten. So oder so wollte sie mich natürlich motivieren, doch für ein paar Minuten zu ihr in jenen Pool zu gleiten, der für Menschen mit folgendem Lebensmotto geschaffen wurde: Thermophorsicht ist besser als Nachsicht.

Strömungen

Der Liebe wegen tat ich es, wusste aber sofort, warum ich im Jahr 1987 das letzte Mal in einer Badewanne Platz nahm. Und es geschah, was oft geschieht: Meine Von-mir-aus-Mimik erzeugte ihre Bitte-nicht-wegen-mir-Mimik. Meine Eh-alles-gut-Gestik erzeugte ihre Nix-ist-gut-Gestik. Meine Worte („Lass’ uns doch lieber bei einem Glas Wein gemeinsam romantisch sein“) erzeugten ihre Worte (Was du immer für ein Theater machst!). Das Kalt-Warm-Thema hatte uns wieder einmal in seiner ganzen Dimension erwischt. Dabei erinnerte ich mich, wie die Liebste einst im griechischen Juli nur für ein paar Minuten in die 60-Grad-Sauna ging, weil sie vom ägäischen Eismeer (Da sind immer so komische Strömungen) kalte Füße bekommen hatte. Den entspannten Drink haben wir damals trotzdem genommen. Dass sie mich gefragt hat, ob es den Mojito hier allenfalls auch ohne Eis gäbe, entpuppte sich jedoch als Scherz. Gut so. Eine hitzige Debatte weniger.

Twitter: @MHufnagl

www.michael-hufnagl.com



Neue Podcast-Folge „Schatzi, geht’s noch?“ auf kurier.at und allen Podcast-Apps;

Unseren nächsten Auftritte: 27. 8., Mank; 10. 10., 1. 11., Rabenhof