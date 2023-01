Paaradox: Jämmerlich

Aber gut, zugegeben, in der Causa „Herr Hufnagl und die Wurst-Wärmeflasche“ reden wir tatsächlich von harter Männergrippe. Mit Schüttelfrost, Fieberattacken und einem Husten, auf den sämtliche Hunde in unserer Umgebung mit einem irritierten Konter-Bellen reagierten. An Geräuschentwicklung war’s das aber noch nicht. Ab 37,1 Grad Fieber begann ein variantenreiches Seufzen und Ächzen, auch: Hufnagls Best-of-50 Shades of Seufzen und Ächzen. Bewegte er die Hand Richtung Teehäferl, erklang ein zartes, gequältes Ahhhhh. Als müsste Sisyphos schon wieder diesen depperten Stein den Berg hinaufrollen. Erhob er sich aus der Liegeposition, raunte er entsetzt Boahhhh und ließ sich wieder ermattet zurückkippen. Hockte er sich in den Lesesessel, vernahm ich ein bedrücktes Pffffauuh. Beim Supperlschlürfen schließlich ein langatmiges Chhhhhgn. Dazwischen Hechelatmung, als müsse er sich selbst gebären. Was für ein jämmerliches Repertoire!

Immerhin bewirkte es, dass ich ihm sagen konnte, wie arm er ist, ohne das Lachen unterdrücken zu müssen. Den Wurst-Thermophor hole ich mir aber trotzdem wieder zurück.

gabriele.kuhn / facebook.com/GabrieleKuhn60