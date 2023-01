Paaradox: Bilanz mit Ball

Er

Mein guter Vorsatz für 2023: Überlege ein zweites oder gar drittes Mal, ehe du etwas sagst (und deine Frau flugs selektiv die Ohren spitzt). Ich empfand tatsächlich aus mehreren Gründen null Vorfreude auf die WM. Behielt aber dieses Ignoranz-Gefühl nicht für mich. Als wüsste ich nicht, dass mich die Dämonen der Fußball-Liebe früher oder später immer fangen und festhalten. Also stand ich – wie fatalerweise ausgemacht – in geselliger Adventrunde vor einer Punschhütte, das Smartphone mit dem Livestream in der Hand (unter dem Tischerl). Und selbstverständlich sprach meine Frau: Schon erstaunlich, wie sich dein Desinteresse offenbart. Muss das jetzt echt sein? Und wie ich es ein Eheleben lang gelernt habe, erklärte ich, warum Kanada – Marokko ganz besonders wichtig sei.

Trottel

Der Stress war jedoch nie so groß wie am 18. Dezember. Für diesen Termin war (bereits Mitte November) die großfamiliäre Geburtstagssause angesetzt worden. Am Finaltag! Von mir Trottel abgenickt! In einem WM-Sommer wäre das niemals passiert. Aber ich wusste: Ich schaff’ es (mit einem Auge), wenn nicht a) Spanien, oder b) Messi um den Titel spielt. Tja. Ich überredete gnä Kuhn zu einem Party-Spätstart nach Abpfiff um 18 Uhr, verständigte alle … aber, verdammt, meine Mutter schrieb in die Gruppe: „Und was ist bei Verlängerung?“ Meine Frau ergänzte: Ja, das wüsste ich jetzt auch gerne. „Wird nicht sein“, beruhigte ich, um 17.57 Uhr ist Messi Weltmeister, und wir können auf den Magier, die Spielkunst, den Fußballgott und Dich anstoßen ... äh, gerne auch umgekehrt.“ Nun, am (etwas späteren) Ende war es dann der überbordenden Dramatik zu verdanken, dass sogar meine Frau tief ergriffen unbedingt die Pokalübergabe sehen wollte. Was Fußball alles schafft – Olé & Prosit!



