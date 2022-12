Paaradox: Im Heimkino

Und so lagerten wir bei Kerzenlicht und Kaminfeuer in der Sofalandschaft, um uns dem niedrigen Kitsch hinzugeben. Es duftete nach Salbei, maximale Schleimlösung lag in der Luft, während ich ihn anwies, die Lungen-Reflexzone am Fuß fester zu drücken. Alles in allem sehr beschaulich, doch dann begann der Gute, sich als Filmkritiker zu outen: Warum muss es in einem Weihnachtsfilm immer so dick schneien? Wie kann es sein, dass die bei der Kälte stundenlang im Auto sitzen und reden, ohne zu erfrieren? Wieso sieht man keinen Hauch, bevor sich die bei offenbar minus 20 Grad küssen? An dem Film ist genau nix logisch! Was ihn am meisten irritierte: Dass die Hauptdarsteller in einem Diner sitzen, etwas zu essen bestellen, aber dann nur mit einer Gabel im Essen stochern, weil sie was sehr Arges und vor allem Lebensentscheidendes zu besprechen haben: Macht keiner, erst wird gegessen, dann geredet. Es kann doch nicht sein, dass der ein Steak wegen ihr stehen lässt!

Vor lauter Aufgeregtheit über all die fatalen Regiefehler fing er an, meine Lungenzone am Fuß zu malträtieren. Nun war die Zeit gekommen, ihn zu fragen, ob es nicht besser wäre, zu einem rasanten Actionfilm zu wechseln, damit er wieder zur inneren Ruhe finden könne. Zumal die in puncto Logik stets atemberaubend schlüssig sind.

gabriele.kuhn@kurier.at / facebook.com/GabrieleKuhn60

Er

Wenn ich das schon höre: Warum regst du dich so auf, es ist nur ein Film? Allein dieses „nur“ empfinde ich als Affront. Als wäre es ein cineastisches Gesetz, jede Realitätsnähe zu vermeiden. Dabei rede ich ja gar nicht von Handlungen. Die können gerne an den Haaren herbeigezogen sein. Das wahre Leben wirkt auch oft so, dass man zu dem Schluss kommt: Das kann sich niemand ausdenken. Mir geht es bei diesen romantischen Schmonzetten, die zur Weihnachtszeit wie Knollenblätterpilze aus dem Boden der Drehbuchsteppe schießen, um die vielen Details. Um jene Sequenzen, zu denen jeder Erstsemestrige auf der Filmakademie sagen würde: „Leute, den Schas können wir nicht bringen.“

Dodeleien

In besagtem Meisterwerk, das meine Frau ausgesucht hatte, weil der Hauptdarsteller ein echter Schnuckel sei, bleiben die beiden Verliebten (die noch gar nicht wissen, dass sie solche sind) mit dem Auto im Wald im Schneegestöber stecken. Aber – oh Glück – nur zwei Gehminuten entfernt befindet sich ein entlegenes Hotel (ohne idyllestörenden Parkplatz freilich). Es ist nicht irgendeine halbverlassene Zweisterne-Hütte, sondern ein Schmuckstück, das allen Romantikerinnen schmachtendes Seufzen entlockt. Und es ist daher folgerichtig völlig normal, das im (letzten verfügbaren!) Zimmer am Abend etwa 68 Kerzen brennen – wie es halt so ist in Hotels. Später wird noch (am Heiligen Abend wohlgemerkt!) eine Geburtstagstorte bestellt, die der Lieferant trotz Schneechaos und ohne Parkmöglichkeit anstandslos liefert. „Es muss doch möglich sein, sich eine Liebeskomödie ohne dieses Dauerfeuer an Regiedodeleien auszudenken“, sage ich.

Und gnä Kuhn doziert: Du hast leider null Sinn für Weihnachtszauber. Es wäre doch schön, könnte es genau so sein. Die Illusion lässt uns ein bisserl träumen. Tja, kurz darauf beschließt die Träumerin, mir zum Trost für die erlittenen Filmqualen spontan Vanillekipferln zu backen … wenn auch leider nur in meinem Kopfkino.

michael.hufnagl@kurier.at / facebook.com/michael.hufnagl9