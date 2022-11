Paaradox: Stilbrüche

Was vor 25 Jahren naturgemäß anders war, als er auffällig parfümiert in der Einser-Panier vor meiner Wohnungstür stand und Rosen reichte. Diese Zeiten sind vorbei, heute weiß ich: Kleider machen keine Leute und zu einem feschen Aufzug gehört vor allem eine fesche Seele. Die hat er, deshalb darf er bei mir im Schlabber-Look herumhängen. Aber natürlich hätte so ein Umstyling seinen Reiz. Wir als Vorzeigepaar, modisch up to date. Na bumm. Also schaute ich, was mir an ihm gefiele. Reizvoll, mit diesem gewissen After-Midlife-Krisen-Touch, wäre etwa der angesagte College-Stil. Dieser „Preppy-Look“ wird zwar mit seinem Ich-lösch-die-Tafel-Chic eher Männern unter 30 empfohlen, aber wurscht: Im Herzen ist der alte Hufi für immer jung. Und so ein Pullunder mit Karo-Muster samt schmaler Krawatte hätte was. Genauso wie der Trend „Black Leather“, zu dem sicher eine Herrenhandtasche gehören würde, in die er endlich seine Kramuri samt Schnäuztüchern stopfen könnte – statt immer mir ins Tascherl. Spannend finde ich außerdem die Sache mit den Farben. Herzkönig trägt meist grau in grau oder graublau. Ich hingegen sehe ihn in flauschig-mutigem Zuckerlrosa. Das wäre aber jener Moment, in dem er beginnen würde, die Liebe zu mir dramatisch umzustylen. Daher: Bleib, wie du bist, mein verehrter Hoodieni.

