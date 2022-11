Paaradox: Warmherzig

Sie

Und während ich versuche, mich mit den Jahreszeiten so zu arrangieren, wie sie daherkommen, fängt der Mann gegenüber wieder einmal herumzuschmollen an. So als könnte er mit seinem Schnoferl mildernde Umstände beim göttlichen Wetterchef erreichen, ungefähr so: Wenn ich ab sofort brav bin, machst du dann für mich den Nebel, das Kalte und das Finstere weg? Und mir jammert er vor, was ihn an den aktuellen meteorologischen Missständen stört: Dass er sich nachts im Nebel mit einem vollen Gackisackerl noch blöder vorkommt als sowieso schon. Dass er sich mit Haube nicht authentisch fühlt, aber ohne irgendwie auch schlecht, weil sich seine Glatze in einen Kaltluftsee verwandeln könnte. Außerdem hätte er jetzt öfter eisige Füße. Der Wetterchef gähnt leider nur, zuckt mit den Schultern, schaut auf Menschlein Michael herab und sagt: „Nimm das! Und zieh dich warm an.“ An dieser Stelle komme ich ins Spiel – als Spezialistin fürs Kuschelige und Besitzerin von Socken aller Art, Motto: „Kopf kühl, Füße warm – das macht den besten Doktor arm.“