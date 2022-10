Paaradox: Das erste Mal

Ausfüllbuch

In manchen Werken stöbere ich hingegen nur herum, wie etwa im Oeuvre „Wir beide in 100 Listen“, das ich irgendwann geschenkt bekam. Ein Ausfüllbuch für Paare, das in dieser Kolumne bereits erwähnt wurde, aber keiner von uns je ausfüllen würde. Dennoch animiert mich das Blättern darin, nachzudenken – zum Beispiel über folgende Aufforderung: „Meine ersten Gedanken, als ich dich gesehen habe.“ Nun, das ist verdammt lange her, doch diesen Moment vergesse ich nie. Die alte KURIER-Kantine war’s, er trug Jeans, enges weißes Shirt, hatte die Haare streng aus dem Gesicht gekämmt und wirkte aerodynamisch, arrogant, anmaßend. So der Typ „Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt.“ Ein bisserl unsympathisch. Und er trug einen Teller mit vier Fleischknödel durch den Raum – zu Mittag! Als er mir allerdings einige Zeit später gegenübersaß, um mir zu gestehen, wie verliebt er in mich sei, war die ganze Aerodynamik verflogen. Er wirkte auf einmal gar nicht mehr wie so ein Typ, der sich als Bester beim Aufreiß-Kurs „Flirten, flachlegen, flüchten“ profilieren konnte. Im Gegenteil. Seitdem weiß ich, dass jeder Mensch eine zweite Chance verdient hat – und einen zweiten, dritten, sogar vierten Blick.