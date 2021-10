Paaradox: Frage-Zeichen

ER

Apropos Fragen, apropos Fußball: Es gibt ein grandioses Video von Günther Neukirchner, einst Verteidiger bei Sturm Graz. Der stand nach einer 0:4-Niederlage ang’fressen vor dem TV-Reporter und antwortete auf die Frage, wie froh er gewesen wäre, als dieses Match abgepfiffen wurde: „Für was ist die Frage jetzt, erklären’s mir das?“ Also formulierte es der Interviewer anders, in der Hoffnung auf eine profunde Analyse. Und er bekam augenblicklich zu hören: „Das ist die nächste depperte Frage! Fällt Ihnen nix G’scheiteres ein?“ Daran denke ich, wenn meine Frau wissen will, warum der FC Barcelona in der Champions League spielt, obwohl er doch aktuell gar kein Champion ist. Warum ich den Honig in den Eiskasten geräumt habe. Oder warum ich mir nicht Gedanken über männliche Schweigsamkeit mache.

Wissensdurst

Dabei gäbe es so in einem Eheleben viele Fragen, die es wert wären, gestellt zu werden. Wie etwa: Soll ich für dich die Steuererklärung machen? Möchtest du lieber Schnitzel oder Schweinsbraten? Würde es dich stören, wenn ich dich in Ruhe das Golf-Magazin lesen lasse? Aber es ist tatsächlich, wie wir es auch in unserem aktuellen Podcast besprechen: Gnä Kuhn scheint von Wissensdurst getrieben zu sein, mit unstillbarem Hunger nach Antworten – vergleichbar mit meiner Hingabe zu Rotwein und Steak. Dabei tänzelt sie als Investigadiva am Grat zwischen Automatismus und Neugier. Während ich stets den Versuch unternehme, nur jene Fragen zu stellen, die ich mir nach reiflicher Reflexion nicht selbst beantworten kann: Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Und wo ist die Butter? Trotzdem einigen wir uns immer wieder auf die Conclusio: Wenn wir eines Tages nix mehr übereinander erfahren wollen, bleibt am Ende womöglich nur die Sinnfrage. Da bevorzuge ich dann doch das Vertraute: Sag’, hörst du mir überhaupt zu?

