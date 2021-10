Paaradox: Alles in Ordnung?

ER

Ich habe in honorigen Männerrunden tatsächlich schon öfter mit der Erzählung verblüfft, dass ich mein Auto als Nutzfahrzeug betrachte. Und nicht als verlängertes Ego auf vier Rädern. Der permanente Mittransport von Schuhen, Schirm oder Tennisschläger ist demnach kein Ausdruck von Verwahrlosung, sondern simpler Pragmatismus. Und wenn ich alle paar Wochen einmal Solettisackerln, Hundekekse und vor allem (benützte) Taschentücher entsorge, dann handelt es sich dabei – jetzt kommt’s – um Relikte der Beifahrerin. Den größten Anteil am expressionistischen Pkw-Stillleben hat also gnä Kuhn, die in ihrem Text zu meiner Linken quasi die Nase über sich selbst rümpft. So schaut’s nämlich aus!

Seelenwohl

Und wie so oft fällt mir mein Vater ein, der sich einst einmal unser Auto ausgeborgt hatte und mit den Worten zurückbrachte: „Burli, ich hab’ mir gestattet, dir eine Innenreinigung für deinen Schweindl-Express zu spendieren.“ Diese Anekdote schenkte ich meiner Frau, und prompt landeten wir in einer Diskussion zum Thema Lebensdisziplin. Ihr diesbezüglicher (stets oberlehrerinnenhaft vorgetragener) Lieblingssatz lautet: In einem aufgeräumten Zimmer ist auch die Seele aufgeräumt. Wo sie diese Weisheit gelesen hat, weiß sie – wie meistens – nimmer.

Aber das ist ja wurscht, sagt sie dann. Darüber nachzudenken, lohnt sich auf jeden Fall. Ich hingegen kann meinen Robert Musil jederzeit aus dem Ärmel schütteln, der festhielt: „Vollkommene Ordnung wäre sozusagen der Ruin alles Fortschritts und Vergnügens.“ Und ich rufe ihr sogleich den eigenen Arbeitsplatz in Erinnerung. Wo das Potpourri aus Schüsseln, Gläsern, Tassen jeden Tastatur-Zugriff zu einer akrobatischen Herausforderung werden lässt. Die Liebste nennt das gerne ein ordentliches Chaos. Und ich finde, diese Formulierung beschreibt unser paaradoxes Leben verdammt gut.

