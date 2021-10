Paaradox: Männliche Melancholie

Er:

Vielleicht stört mich die herbstliche Frische deshalb so sehr, weil ich mich selbst im Herbst des Lebens befinde, allerdings nimmer so frisch bin wie einst. Solche philosophischen Gedanken über das Älterwerden vermittle ich meiner Frau derzeit, während ich mit Anorak und Mütze ächzend Laub zusammenreche. Und ernte prompt Weisheiten wie: Die wahre Sonne scheint nur in dir selbst. Suche und finde sie. Und nach einer Pause: Aber bevor du damit anfängst, könntest du bitte noch den Sonnenschirm in den Keller tragen. Mehr Mitgefühl geht sich im Zuge der Vorbereitungsarbeiten auf ein halbes Jahr Kälte und Dunkelheit nicht aus. Aber sie hat’s ja auch leicht. Sie trägt auch im Hochsommer im Bett Socken, weshalb sie den Unterschied der Jahreszeiten gar nicht so sehr wahrnimmt.

Unpassendes Frohlocken

Und so spricht sie: Weine nicht über das, was war, sondern freue dich auf das, was kommt. Man kann alles positiv sehen. Aber einmal abgesehen davon, dass ich den Winter endlich dazu nützen könnte, ihre Lebensratgeber-Bücher zu verstecken, löst derlei unpassendes Frohlocken bei mir völliges Unverständnis aus. Wie kann man nur in Anbetracht des Umstands, dass dieses wunderbare sommerliche Lebensgefühl jetzt vom Nebel verschluckt und vom Nieselregen fortgespült wird, nicht in Melancholie verfallen? Um diesen Schmerz zu lindern, müsste man ja voller Hingabe den Kerzenvorrat aufstocken. Man müsste sich schon am Nachmittag mit einer großen Tasse Tee an den Ofen kuscheln. Man müsste sich fragen: Habe ich eh noch Zimt daheim? Man müsste ernsthaft die Idee haben, die CDs mit den Weihnachtsliedern vorsorglich zu stapeln. Man müsste ... einfach nur gnä Kuhn sein. Als Hufnagl hingegen spricht man auf dem Weg in den Keller mit dem Sonnenschirm: „Adieu, mein Freund. Sei nicht traurig, du wirst immer einen Platz in meinem Herzen haben!“

