Paaradox: Für immer jung?

Der Vater tut dann so, als hätte er’s überhört, und schlägt ihr stattdessen vor, ihm doch einmal „ein bissi so Sachen, die die Jungen heute so im Club hören“ vorzuspielen. Vielleicht für eine neue Playlist im Auto?! Eine arge Verhaltensauffälligkeit, zumal Herr Hufnagl bisher nur die Herren Mozart, Beethoven und gehobene Popmusik aus dem 20. Jahrhundert an sein Ohr ließ. Von wegen. Auf einmal ist da ein pubertäres „Wow, voll super!“ samt leichtem Schwingen in der Hüfte. Das würde mich nachdenklich machen, wäre es nicht so – hm, pardon – komisch. Fehlte nur mehr eine Hose, die ihm unterm Popsch herumhängt. Erst kürzlich stolperte ich über folgenden Satz: „Ein Mann ist dann kein junger Mann mehr, wenn die Frau, der er zuzwinkert, meint, ihm sei etwas in Auge geflogen.“ Wer weiß, vielleicht ist das ja des Gönnjamins nebenan größte Angst, gepaart mit der Sehnsucht, einmal noch Gas geben zu dürfen.

Vollgas – und zwar: akkurat.

Ich gestehe, dass jener Augenblick, als mir meine Tochter erklärt hat, ich sei für dieses T-Shirt um etwa dreißig Jahre zu alt, schmerzhaft war. Nicht nur, weil das gute Kind nicht versteht, dass man Botschaften zu männlicher Verjährung auch durch die Blume (die keine Distel ist) sagen kann. Sondern vor allem, weil es sich tatsächlich um einen Irrtum handelte. Ich habe versehentlich ein falsches (viel zu langes) Leiberl gekauft. Was daran liegt, dass ich beim Betreten eines Modegeschäfts in erster Linie das Ziel habe, es so rasch wie möglich wieder verlassen zu dürfen. Unter diesem Druck geschah der Fehlgriff, der mich zum Star auf der Spottbühne machte.

Eheliche Bewegungen

Und schon transformierte gnä Kuhn meinen unfreiwilligen Schlabberlook zu einem Symbol meiner Jungbrunnen-Sehnsucht. Dabei fielen auch Sätze wie: Du gehst plötzlich so federnd. Oder: Warum läuft in deinem Radio Superfly? Wer das hört, macht sich Gedanken. Allerdings weniger über sich selbst und den Anschein einer Krise, die ein lapidarer 50er ausgelöst haben soll. Sondern viel mehr über die Liebste, die sich nicht über meinen zwischenzeitlichen Elan freuen mag. Weil sie viel lieber als Seismografin eheliche Bewegungen analysiert. Und dabei gar nicht mehr bemerkt, wie oft sie selbst das Älterwerden thematisiert – das eigene wohlgemerkt. Erst unlängst saßen wir bei einem Glas Rotwein und blickten schweigend in die Sterne. Ehe sie ächzend (der Rücken zwickt!) die Stille unterbrach, um mir Fotos von einst zu zeigen, mit der Erkenntnis: Schau, da war ich noch schön. Ui, heikle Stimmungslage. Denn so leidenschaftlich meine Frau sonst Zustimmung einfordert, so fatal wäre sie in diesem Augenblick gewesen. Also musste Widerspruch her. Ich sagte daher nicht: „Zieh’ einfach mein megacooles T-Shirt an, schon bist du Aphrodite 2.0“. Sondern ich entschied mich a) für Morgenstern („Schön ist alles, was man mit Liebe betrachtet“) und b) für Hufnagl: „Dich anzusehen, ist jeden Tag wunderbar.“

