Paaradox: Fehlerkultur

Er

Dass sich meine Frau auf Dating-Portalen herumtreibt, soll an dieser Stelle nicht näher kommentiert werden. Als Autorin von Sex in der Freizeit im Samstag-Magazin des Kurier kann sie meinem Hüsteln stets entgegnen: Recherche, Schatzi, alles nur Recherche. Ob sie dabei auch den einen oder anderen Seitenblick auf die Profile von „Honigbär1“ oder „Strammer Strolchi“ riskiert, fällt in die Kategorie „Jo mei“. Als Journalist, der so lange mit einer Journalistin verheiratet ist, hat man auf deren lapidare Feststellung, dass ein gelegentliches Checken der Partnerbörsen-Kurse doch bitteschön das Naheliegendste sei, eben nur eine Antwort: „Ich finde ja die Steigerung liegend, liegender am liegendsten äußerst sonderbar und würde daher das Nächstliegende bevorzugen.“

Bla. Bla. Bla.

Dann lässt die Liebste gerne ihr weises Haupt auf die Tischplatte plumpsen und murmelt etwas wie: Eh, Herr Gscheit! Ehe sie mich mit funkelnden Augen daran erinnert, dass sie einst in einem meiner Texte ein „das“ geortet hat, wo ein „dass“ hingehört hätte. Meinen Versuch einer ausufernden Erklärung, wie es zu diesem unverzeihlichen Faux Pas kommen konnte, erstickt sie schon im Keim und feixt nur: Ja. Ja. Ja. Bla. Bla. Bla. Das. Das. Das. Ein guter Freund sagte unlängst, als das Thema auf das beliebte Ehespiel „Ha! Erwischt!“ kam, einfach nur: „Na, ihr müsst es ja echt lustig haben.“ Und dann: „Aber wer sich liebt, der neckt sich.“ Worauf gnä Kuhn und ich beinahe im Chor sagten: „Genau genommen müsste es ja heißen, wer einander liebt.“ So romantisch. Wer hätte einst bei der Weihnachtsfeier ahnen können, dass ich irgendwann einmal beim Abendessen sitzen und sagen würde: „Oh là là, dieses Risotto ist in keinster Weise zu verachten.“ Und zwar nur, um sie zu testen. Und wenn sie dann sagt: In keiner Weise heißt das. Kein, keiner, am keinsten gibt’s nicht, tja, dann möchte ich sie so leidenschaftlich umarmen, dass sogar Honigbär1 rot werden würde.

