Paaradox: Sehr witzig

Möglicherweise gibt es das Gesetz der kuhn’schen Unschärferelation. Heißt: Je länger die Ehe, desto entrückter die Wahrnehmung. Also erstens: Ich erzähle eher selten Witze. Weil ich sie mir nicht merke, und weil ich sie darüber hinaus für sehr fragwürdige Beiträge zur Unterhaltung von Gesellschaften halte. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es in meiner Welt recht lustig zugeht. Meine Frau neigt dankenswerterweise auch nicht sehr zum Drucken vorgefertigter Wuchteln. Das hat einen Grund: Sie stolpert nämlich in solchen raren Momenten tragikomisch durch die Erzählung. Was bedeutet, sie bastelt sich erst im Zuge des Vortrags die Versatzstücke des Witzes zusammen. Das klingt so: Ein Mann, seine Frau und … nein, falsch … ein Mann, seine Geliebte und der Schwiegervater gehen … warte, wie war das … ja genau … sie gehen in die Oper … nein, ins Theater … nein, obwohl, ist ja wurscht … also jedenfalls … sie gehen … usw., usw. Da kann es vorkommen, dass es auf dem sehr langen, sehr holprigen, sehr ermüdenden Weg bis zum großen Finale zu sonderbaren Wendungen kommt, die gar nicht im Witz-Drehbuch stehen. Und die mit der Pointe enden, dass es keine Pointe gibt – weil sie die Liebste vergessen hat.

Spionage in der Küche

In diesem Sinn ist auch die Geschichte vom Erbsenproteinlaberl zu betrachten. Denn selbstverständlich habe ich gewusst, dass es kein Rindfleisch war. Allerdings weniger des Geschmacks wegen (das Ding war tatsächlich trotz der eher unsinnlichen Zutaten des Fertigprodukts sehr genießbar). Sondern weil ich zuvor das Verpackungsmaterial in der Küche entdeckt hatte. Aber weil ich eben ein witziges Kerlchen und kein Pointenkiller bin, wollte ich der Köchin nicht ihre Freude, die zwischen kindlich und diebisch angesiedelt war, verderben. Also lächelte ich und fragte: „Ist noch ein Burger da?“ Mit dem verehrten Wilhelm Busch im Kopf: „Hoch ist der Liebe süßer Traum, erhaben über Zeit und Raum.“

