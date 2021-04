Paaradox: Ein Mann sieht Brot

Er

Ich habe mich natürlich längst daran gewöhnt, dass ich am Wochenende verlässlich die Rolle des Gebäckträgers übernehme. Wer jeden Samstag und Sonntag in der Früh in ihre Ich-mach-eh-so-viel-Augen schaut, stellt diesen Beitrag zum Eheglück nicht in Frage. Diese Solo-Expedition hat allerdings auch Vorteile. 1. Es ist niemand da, der mich (in einem subtilen Nebensatz, ohne Blickkontakt) daran erinnert, wie viele Kalorien so ein Pain-au-Chocolat hat. 2. Ich bringe fix ein Baguette nachhause, dessen beiden knusprige Ecken noch nicht abgebissen sind. 3. Ich kann behaupten, dass ich die WhatsApp mit dem nachträglichen Wunsch (Frag’, ob du diesen einen Striezel, weißt eh, den guten mit den Dings drauf, vorbestellen kannst) nicht gesehen habe.

Zeugenstand

Ich habe jedoch ein Geduld-Problem. Während gnä Kuhn Wartezeiten damit überbrückt, dass sie Kipferln zählt oder die Inhaltsstoffe von Marmeladen durchliest (was ich nicht einmal mit Lesebrille schaffen würde), liegt mein Fokus auf der Erledigung. Dabei geht es mir gar nicht um Zeitgewinn, sondern um Gerechtigkeit. Ich kann es richtig spüren, wenn Menschen ihr Jetzt-bin-ich-dran bis zur Schmerzgrenze fremder Höflichkeit absichtlich ausreizen. Unlängst kaufte ein Herr vor mir Waren im Wert von 27,40 Euro. Die Summe weiß ich deshalb so genau, weil ich minutenlang stummer Zeuge seines Ehrgeizes werden musste. Er hatte es sich zum Ziel gesetzt, den Betrag zur Gänze mit Münzen zu begleichen („Irgendwann, hahaha, muss man die ja alle, hahaha, loswerden, hahahahaha“). Und so bauten er und die erstaunlich gelassene Verkäuferin viele Euro- und Centhaufen („Sodala, wüvü hamma, ah, Momenterl“), ehe er bei 26,10 Euro kapitulierte und auf Scheine umstieg. Die Liebste hätte in dieser Szene sicher etwas sehr Lustiges gesagt, meine beste Idee zur Vermeidung von Eskalation war indessen Schweigen. Daheim fragte sie intuitiv: Alles gut? Und ich antwortete nur: „Wundere dich nicht, dass deine Baguettespitzen fehlen.“

