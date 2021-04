Paaradox: Entscheidende Momente

Er

„An den Scheidewegen des Lebens stehen keine Wegweiser“. Ein sehr schöner Satz von Charlie Chaplin. Den reibe ich der Liebsten mit Vorliebe unters Näschen, wenn sie wieder einmal hinterher genau weiß, was vorher besser gewesen wäre. Es ist nämlich so: Wenn gnä Kuhn etwas wirklich will, bindet sie mich nur der Ordnung halber in den Prozess der Entscheidungsfindung ein und stellt Fragen wie: Wenn wir heute etwas beim Vietnamesen bestellen, ist das eh ok für Dich, oder? Der Klang ihrer Stimme macht klar: Als Suggestiv-Soubrette ist sie von unerreichtem Glanz, ein Nein meinerseits ist also keine Option. Aber wehe, sie ist sich ihrer Sache nicht sicher, und der Geist möglicher Misstöne schwebt über uns – erst dann werde ich mit der Hoheit zur Richtungsansage ausgestattet. Und sie fragt, ob wir für unseren Ausflug Route A oder doch besser Route B nehmen sollten. Wohl wissend, dass sie – am Ziel angekommen – eines fix niemals sein mag: Schuld an irgendetwas.

Nein, sag‘ du

Daher bieten sich mir zwei Möglichkeiten: Entweder ich wage es, entschlossen und resolut den Weg vorzugeben, dann nehme ich in Anbetracht unvorhersehbarer Ereignisse ihr verlässlich provokant-dezentes Ich hätte und Ich wäre ja in Kauf. Oder ich delegiere als Großmeister der Antizipation taktisch raffiniert die Frage zurück. Das führt mitunter zu Dialogen, wie sie nur in langjährigen Ehen mit dieser Konsequenz vorkommen: Weiß nicht, sag’ du! – Nein, sag’ du! – Nein, du! – Nein, du – Oder du! – Oder du! – Du! – Du! – Gut, ich! – Nein, ich! – Also dann du! – Nein, doch du! Dabei kann es durchaus dauern, ehe es endlich jemandem von uns beiden zu blöd wird. Und so kam es tatsächlich schon öfter vor, dass wir bei der Wahl des Weges, des Filmes, des Essens oder des Urlaubsorts die Würfel (wenn wir nicht diskutiert haben, ob eine Münze besser wäre …) entscheiden ließen. Damit wir im Fall einer Brez’n im Chor sagen können: Das Schicksal ist echt zu deppert für alles.

