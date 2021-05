Paaradox: Sommerpläne

Er

Nix darf man. Vor allem nicht daheim in der Sonne sitzen, einen verliebten Blick werfen (auf das gefüllte Weinglas nämlich) und laut sinnieren. Ich sprach von einem „Sommer wie damals“, hatte das Meer im Kopf, einen Mojito und das romantische Flüstern der Liebsten (Schmier’ dich endlich ein!). Und was tut sie? Mir süffisant offenbaren, dass ich nach dem feuchtfröhlichen Genuss einer Sommernacht altersbedingt mittlerweile zwei Tage brauche, um wieder den Rhythmus der Alltagstauglichkeit zu erlangen. Als würde meine Frau nie darüber klagen, dass sie bei so manchen Yoga-Übungen im Unterschied zu einst aufpassen muss, dass es nicht irgendwo im Lendenbereich knackst. Aber das ist eine andere Geschichte aus dem Kapitel „Früher war alles besser“.

Planungssicherheit

Es gibt allerdings auch Konstanten. Wie jene, dass sich jeder Entwickler eines Großprojekts (beispielsweise für die Besiedelung des Mars) in puncto Vorausschau, Verlässlichkeit und Beharrlichkeit an gnä Kuhn messen lassen müsste. Ich sag’s so: Ein Wochenendausflug zu Ostern 2022 fällt bei ihr schon in die Kategorie Spontanität. Und wer Planungssicherheit lebt wie sie, sagt in der Früh gerne einmal: Ich habe mir im Halbschlaf überlegt, dass wir zu deinem 60er nach New York fliegen könnten … oder hast du da schon etwas anderes vor? Nun, ich gestehe, dass mein Kalender für den Dezember 2030 noch nicht randvoll gefüllt ist und antworte: „Gute Idee, Schatz, lass’ uns das in ein paar Jahren in Ruhe noch einmal besprechen.“ Wer glaubt, dass die Liebste lächelnd wieder in den Polster sinkt, irrt. Wenn es um Fixierungen aller Art geht, ist sie putzmunter, weil: Man muss sich um alles rechtzeitig kümmern. Was, zugegeben, nicht meine größte Stärke ist. Was ich hingegen gut kann: Für denselben Tag beim Lieblingsitaliener einen Tisch reservieren. Und ihr sagen, dass ich diesen Überraschungscoup monatelang geplant habe. Wissend: So schmeckt ihr der Branzino am besten.