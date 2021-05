Paaradox: Platt

Er

Die von meiner Frau bevorzugte Verknappung ist irreführend. Also: Ich befand mich tatsächlich in einer jener Online-Sitzungen, deren Gesetzmäßigkeiten mich mittlerweile an den Rand des Wahnsinns treiben. Sie rief an. Ich hob nicht ab. Sie rief noch einmal an. Heißt: Es ist wichtig. Ich entschuldigte mich bei den Quadrat-Gesichtern am Computer, um die aufgeregte Frage der Liebsten zu hören: Du wirst nicht glauben, was mir passiert ist?! Da sich mir in diesem Augenblick aber kein Tor zu einem Paralleluniversum öffnete, in dem ich für fröhliche Ratespiele unbegrenzt zur Verfügung stehe, verzichtete ich auf Jux. Und sagte statt „Dir ist beim Joggen der Laptop des Finanzministers entgegengelaufen?“ nur: „Jetzt sag’ schon!“ Es folgte die Kunde vom platten Reifen, und ich gestehe, dass meine Adrenalinausschüttung eher in bescheidenem Ausmaß stattfand. Ich hätte die Nachricht, dass im Eissalon Stracciatella nicht verfügbar ist, wesentlich beunruhigender empfunden.

Wie soll das gehen?

Daher rutschte mir im ersten Moment auch heraus: „Ok, und was soll ich jetzt bitte tun?“ Was nicht sehr zu ihrer Entspannung beitrug. Und so bemühte ich mich – die Wartenden vom Bildschirm im Kopf – um eine schnelle Lösung, die da gelautet hätte: „Fahr’ mit der Bim heim, ich kümmere mich morgen gleich in der Früh um alles.“ Aber gnä Kuhn ist nun einmal gnä Kuhn (was ich nach mehr als zwanzig gemeinsamen Jahren wissen müsste). Das bedeutet: Sie will alles hier und jetzt regeln, weiß aber nicht, was genau sie regeln soll. Details der folgenden Auseinandersetzung (Wo soll da eine Luftpumpe sein? Wie soll das gehen? Wie soll ich den Reifen wechseln, ohne schmutzig zu werden?) erspare ich Ihnen (und mir). Also riet ich zu einem professionellen Platten-Spieler, der nicht Hufnagl heißt, um ihr in dieser schweren Stunde zu versichern: „Alles wird gut.“ Womit ich recht behalten sollte. Und was kann es für eine Ehefrau Schöneres geben als einen Mann, bei dem sie als Rad Suchende immer gehört wird.

michael.hufnagl / facebook.com/michael.hufnagl9