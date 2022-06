Paaradox: Es krabbelt

ER

Früher habe ich im Wald gerne vor Ameisenhaufen Position bezogen – fasziniert vom regen Treiben und bemüht, ein System im scheinbaren Durcheinander zu erfassen. Meine Frau spöttelte ein wenig: Na, alter Ameisenbär, irgendwelche Erkenntnisse gewonnen, die unser Leben besser machen? Ich habe das immer nur mit einem Lächeln kommentiert. Das allerdings verging mir, als ich meine Wohnung betrat und eine Minimundus-Version der Südosttangente zur Stoßzeit vorfand. Der mehrspurige Ameisenverkehr zog sich von der Küche, entlang Kästen, unter dem Tisch durch das gesamte Wohnzimmer bis zur Terrassentür. Das ist nicht der Anblick, den ein müdes Auge vor dem Schlafengehen noch dringend braucht. Und ich musste mir eingestehen, dass ich mit meinem eher überschaubaren myrmekologischen Wissen an die Grenzen stieß. Anders gesagt, ich war mit dem großen Krabbeln zu nächtlicher Stunde überfordert.

Weltmacht

Mein erster gedanklicher Reflex war: Gnä Kuhn anrufen und eine als gelassene Anfrage getarnte Maximalalarmierung formulieren. Aber ich wollte mir einen Rat aus der Kategorie "Leben und leben lassen“ ersparen, wie: Fühl’ sie, sprich mit ihnen, vermittle ihnen in aller Freundschaft Abmarsch-Energie. Statt eines esoterischen Wegredens oder Wegschickens kam mir eher das pragmatische Wegsaugen oder Wegwischen in den Sinn. Doch erstens erinnerte ich mich sofort an den Buchtitel "Weltmacht auf sechs Beinen“, und wer will in so einem Bewusstsein schon einen Konflikt provozieren? Und zweitens würde ich damit mein Karma-Konto auf Jahre hinaus belasten. Aber deshalb einfach ins Bett gehen und darauf vertrauen, dass sich die Ameisen aus Respekt und Dankbarkeit fröhlich über die Häuser hauen, schien mir keine Option. So sendete ich am Ende doch eine Nachricht an die Expertin für alles. Und bitte, geschätztes Universum, es war dann ihr Backpulver, ihr Aktionismus … und ihr Karma!“

