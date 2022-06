Paaradox: Fernhilfe

ER

Ich habe nicht 15 Nachrichten verschickt, sondern drei. Wobei nur eine Relevanz besaß: „Wo sind die verdammten Ohrentropfen für den Hund?!?!?!“ Diese emotionale Anfrage hat bei meiner Frau den Übertreibungsmotor angeworfen. Weil sie meine Gereiztheit nervt. Dass ich zuvor als leibhaftige Suchmaschine im roten Drehzahlbereich in der Wohnung Kasten für Kasten, Regal für Regal, Lade für Lade inspiziert und mich stampfenden Schritts dem Wahnsinn genähert hatte, irritierte sie nicht. Am Ende durchstöberte ich irrlichternd sogar Gartengeräte-Kiste und Nudel-Schrankfach – vergeblich. Also kaufte ich in der Apotheke neue Tropfen und beruhigte mich … ehe Stunden später ihre Antwort eintraf: Da, wo sie immer sind. Darauf reagierte ich sicherheitshalber nicht. Ich wollte ihr Dolce Vita keinesfalls mit Bitterstoffen anreichern.

Mare & Mercato

Zumal sie mir zuvor übermittelt hatte: Wundere dich nicht, wenn ich mich seltener melde, aber ich will mich so richtig in dieser anderen Welt verlieren. Kenne ich. Verstehe ich. Respektiere ich. Ihr Vorhaben, verloren gehen zu wollen, endete allerdings noch am selben Abend. Da schickte sie erste Fotos von Mare & Mercato, von Prosecco & Prosciutto. Und jedes „Ah, schön“ oder „Hm, gut“ animierte gnä Kuhn zum Impressionen-Stakkato. Das Selten-Melden offenbarte sich als Selfie-Sause. Gaby in der Porzellanmanufaktur, Gaby vor einer Bougainvillea, Gaby mit Palladio, Basilica, Museo, Teatro, Parco, Torre. Und plötzlich mit drei Hüten in der Hand und der Frage: Welchen soll ich nehmen? Darauf ich: „Du trägst nie Hüte.“ Darauf sie: Stimmt eh. Und während ich Herrn Gustav die Ohren putzte, spülte sie mir Urlaubsbilder ins Leben – vom Barolo (schau, wie alt) über die Flussente (schau, wie süß) bis zum Zimmerschlüssel (schau, wie originell). Als ich sie vom Flughafen abholte, musste ich lange warten, ehe sie schrieb: Sorry, die Koffer kommen jetzt erst. Ich antwortete nur: „Bitte unbedingt ein Foto machen!“

