Paaradox: Blütenzauber

Da sagt man einmal, dass es schon schön ist, wenn man zu einer Haydn-Sinfonie ein gutes Buch liest, ein gutes Achtel trinkt und im kleinen Garten das eine oder andere Blühen wahrnimmt … prompt wird man zum Botanik-Botschafter erklärt. Selbstverständlich sehe ich so manche zarte Knospe mit anderen Augen, nachdem ich schwitzend (und fluchend) harte Paradiesarbeit verrichtet habe. Aber das macht mich noch lange nicht zum Chefgärtner, der täglich mit einer Engagement-Anfrage aus Versailles rechnet. Die Wahrheit ist: Meine Frau freut sich vor allem aus einem Grund darüber, dass ich endlich den Unterschied zwischen Meisterwurz und Meisterteller kenne: Sie weiß einfach mehr als ich .

Etwas Besonderes

Und sie genießt es, mir ihre Fachkenntnis nahe zu bringen, quasi im „Floralis majestatis“: Er möge doch die Pflanzen pflegen, wie wir, also Gnä Hoheit, es als zukunftsreich erachten. Das ist ungefähr so, als würde bei ihr plötzlich das Interesse für den Modus der Europa League erwachen. Was wäre es mir für ein Fest, ihr in präzisen Vorträgen die Raffinessen der Qualifikation zu erläutern. Aber leider, diesbezüglich bewegt sich nix. Sie fragt mich auch heute immer noch, ob ich Lust auf ein spontanes Sonnenuntergangsachtel in der Stadt hätte. Und zwar an jenem Tag, an dem Real Madrid und der FC Liverpool ihr historisches Finale bestreiten. Aber zurück zu meinem Gartenglück und ihrer Lust darauf, mir allerlei tipp und klar mitzuteilen. Es ist ein fröhliches du müsstest … und du solltest … und du darfst auf keinen Fall …, das ohne jeden Widerspruch bleibt. Völlig losgelöst war gnä Kuhn dann, als sie mein nur vor mich hin gemurmeltes „Irgendwas Besonderes wäre nett“ wahrnahm. Halleluja, welch Impuls für ihre Ratschlagfertigkeit! Seitdem ist mir (endlich!) die Winterhärte der Roten Schlauchpflanze, die spezielle Blütenform der Präriezapfenblume und der Fleckencharme der japanischen Krötenlilie bekannt. Aber ehrlich: Sogar dafür sage ich danke.

