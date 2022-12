Paaradox: Einer wird gewinnen

Er

Was meine Frau nicht überreißt: Es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen spielen und spielen. Wenn ich nämlich mit ihr am Scrabble-Brett sitze, existieren eheliche Sonderregeln, die dem Unternehmen Tüfteln & Triumphieren die Strenge nehmen und ihr mehr Chancen geben. So kann sie frisch und fröhlich Wörter verteilen, ohne viel befürchten zu müssen. Dabei verlängert sie z. B. mit Vorliebe Begriffe nach dem Motto Das kann man schon gelten lassen auf Gnombein, Yogalaune oder Maronisaft. All das winke ich gelassen durch, um ja nicht ihr Spieletrauma zu aktivieren. Ich sage höchstens: „Ich könnte jetzt aus Furz ein Furzmagie machen, aber das heißt halt nix.“ Dann antwortet sie: Für mich völlig okay. Als hätte ich null Stolz.

Herumtollen

Zumal ich mit Freund A nun einmal erbarmungslosen Scrabble-Gesetzen folge. Die führe ich in ihrer Opulenz gar nicht näher aus, nur so viel: Gnä Kuhn bezeichnet unser Hardcore-Selbstverständnis als ein Herumtollen von zwei Ödbären (die lediglich den Duden als oberste Instanz betrachten). Und sie findet es blöd, ein schönes Wort nicht zu legen, weil der andere dann vielleicht ein noch schöneres mit mehr Punkten haben könnte. Spätestens an dieser Stelle wird jede Diskussion sinnlos. Weil meine Frau dem taktischen Gemetzel mit Positionsdenken, Minimalvarianten, Verzicht, Aussetzen, Buchstabentausch, Fallenbau und psychologisch motivierten Befindlichkeitsäußerungen nichts abgewinnen kann.

Sie sagt: Spielen soll doch lustig sein. Ich sage: „Ein verlässlicher Strategieexzess ist lustig. Das Gewinnen ist dann doppelt so befriedigend.“ Und sie: Aber es kann doch nicht immer nur ums Gewinnen gehen. Und ich: „Doch.“ Dann legt sie kichernd Pipihandy, ich nicke gütig … und werde Freund A einfach nix davon erzählen.

