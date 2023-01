Paaradox: Der Wichtelmann

Er

Die Tücke begann schon bei der Auslosung. Ich zog für das Geschenkespiel das Zettelchen, auf dem „Gaby“ stand. Eh klar. Aber irgendetwas ging bei dem Procedere schief, weil am Ende blieb meiner Tochter nur das Papier mit dem eigenen Namen. Also mussten wir das Brimborium neu beginnen. Diesmal zog ich … „Gaby“. Ich vermute, wäre unser Familienkreis dreimal so groß, und wir hätten noch drei Auslosungen vorgenommen, am Ende wäre es immer meine Frau gewesen, für die ich zur Schrottjagd aufbrechen müsste. Zuerst durchstöberte ich meine kleine Wohnung nach Nutzlosem. Aber weder der Bronze-Pokal, noch die Rocky-Filmmusik-LP oder das (versehentlich mitübersiedelte) Buch „Kohlrabi – das unterschätzte Gemüse“ schien mir passend.

Irritationen

Also besuchte ich erstmals jenes Geschäft, an dem ich sonst nur staunend lächelnd vorbeigehe. Eine Art esoterisches Reformhaus mit einem durchaus speziell interpretierten Wohlfühlbegriff. Die Frage der Verkäuferin, ob sie mir behilflich sein könne, verneinte ich, weil die Ansage „Ja, ich suche etwas besonders Hässliches für meine Frau“ womöglich für Irritationen gesorgt hätte. Ich musste meine Abenteuerreise alleine bestreiten. Die handgemachte Zungentrommel und der Chakra-Sonnensensor waren mir zu teuer, das Labradorit-Set und die Yogi-Statuette aus Holz zu dekorativ, das Eukalyptus-Augenkissen und die Amethyst-Transformationskerze zu übertrieben. Und dann sah ich sie: Ballerinas aus Filz. In den Farben Ocker, Mint, Orange – was die Auswahl schwierig gestaltete. Vor meinem geistigen Auge sah ich jedenfalls gnä Kuhn, die auch auf einer Barfuß-Wanderung durch die Sahara verlässlich kalte Füße hätte, die Patschen auspacken. Und freute mich wichtelmäßig. Dass sie die lachhaften Latschen mittlerweile aus Überzeugung trägt (so schirch, aber so warm), gibt mir allerdings zu denken. Da ist Handlungsbedarf. Zum Valentinstag gibt’s die Transformationskerze.

