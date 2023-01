Paaradox: Angeschlagen

Er

ErEs ist durchaus schmerzlich, sich im Zustand der Rekonvaleszenz vor dem Jahreswechsel von der Festmahlidee zu verabschieden. Obwohl sich der Appetit ohnehin in Grenzen hält, wenn man sich über die Weihnachtsfeiertage an Mikronährstoffe (mit allen wichtigen Spurenelementen bittesehr) gewöhnt hat. Und mit einem guten Tröpferl nicht perlender Rosé-Sekt, sondern ein gelbtrübes pflanzliches Schlafelixier gemeint ist. Und dennoch wollte ich es irgendwie nicht akzeptieren, dass ich zur Begrüßung von 2023 lediglich an einer vitaminfruchtigen Filmtablette herumkaue – womöglich könnte sich das unbewusst als Vorsatz manifestieren. Ich konsultierte daher meine stets rezeptkreative Frau, die an den gleichen Schwäche-Symptomen litt wie ich – was für das Einfühlungsvermögen förderlich sein sollte: „Irgendetwas sollten wir essen, damit wir überhaupt bis zum Pummerin-Gebimmel durchhalten“, tippte ich mit zittrigen Fingern. Leider bekam ich ruckzuck die gefürchtetste aller Antworten: Stimmt. Auf jeden Fall was G’sundes.

Karottenpommes

So schnell und glasig konnte ich nicht schauen, da schickte mir die Chefköchin schon Links mit jenen Spezialitäten, die in meiner Vorstellung auf einer launigen Soiree im Vorhof der Hölle kredenzt werden: Zucchininockerln, die süchtig machen stand da. Oder: das Brokkoli-Pfandl für den Träumer. Sowie: Her mit den lustigen Karottenpommes! Ich lächelte gequält bei dem Gedanken daran, mit welcher Freude gnä Kuhn durchs Gemüse-Web surfte, um mich mit Salven von kulinarischen Silvesterkrachern zu erschrecken. Also schrieb ich: „Stop!“ Und schlug ein Suppen-Festival vor. Mit Erfolg. Schon löffelten wir gemeinsam dem neuen Jahr entgegen. Weil, wie heißt es – glaube ich – so schön: Schlürfen bringt Glück.

