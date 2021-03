Paaradox: Das Blumen-Mehr

Er

Erkenntnis nach 23 gemeinsamen Jahren: Als Blumenbotschafter hat man’s nicht leicht. Ich erinnere mich noch gut an die Geschichte, als ich nach einem völlig verpatzten Alm-Ausflug (die Schuldfrage für die Schreierei vor Kühen und Murmeltieren ist freilich bis heute ungeklärt) Zeichen der Versöhnung setzen wollte. Und so ließ ich mir von der Floristin ihres Vertrauens einen (endlosen) Vortrag über Pflanzen und deren Symbolik halten. Um zu dem Schluss zu gelangen, dass der Gag mit den Disteln bei gnä Kuhn allenfalls nicht den gewünschten Lachanfall auslösen könnte. Ich entschied mich damals für Lilien. Die stehen angeblich für Liebenswürdigkeit, Reinheit und Weiblichkeit. Was mir die Expertin für Und-jetzt-vergess’-ma-das-alles-Blumen hingegen verschwieg: Dass mit Liebenswürdigkeit, Reinheit und Weiblichkeit eine Duft-Intensität verbunden ist, die einen sensiblen Mann aus den Schuhen fetzt. Ja, ich muss es so sagen: Meine Freude über ihre Freude wich sehr rasch einem bedrohlichen Schnupper-GAU.

Lektionen lernen

Ich hielt die bedingungslose Ausbreitung des Geruchs bis in die letzten Winkel der Wohnung kaum aus und hatte längst das Gefühl, mich selbst in eine Art Lilienschlumpf zu verwandeln, dem sämtliche Mitmenschen mit gerümpfter Nase begegnen. Also verging kein Tag, an dem ich mir nicht gewünscht hätte, dass der Verwelkungsprozess eine schicksalhafte Beschleunigung erfährt. Während sich die Liebste Morgen für Morgen verzückt den Blüten näherte, um zu frohlocken: Mmmmh! Ein Grund, warum ich den Gedanken, die Lilienlästlinge quasi als Willkommensgruß vor die Tür zu stellen, sicherheitshalber nie zu Worten reifen ließ. Aber ich habe meine Lektion gelernt. So, wie meine Frau ihre. Sie käme heute ebenso fix nicht mehr auf die Idee, mir Hey-tut-echt-leid-Derbykarten für einen ehelichen Stadionbesuch zu schenken. Stattdessen gibt’s Wiener Schnitzel. Weil sie ganz genau weiß: Meine Rosen haben die Gestalt einer perfekte Panier.

michael.hufnagl / facebook.com/michael.hufnagl9