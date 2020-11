Paaradox: Cineasten unter sich

Er

Es ist so: Wenn draußen die Sonne scheint, der Uranus in Opposition zum Trigon vom vierzehnten Haus des Widders (oder wasweißdennich wie gut) steht, darüber hinaus die Trikonasana aus dem Hatha-Yoga für seelische Balance gesorgt hat und auch sonst alle Zeichen auf Frohsinn stehen, dann sagt meine Frau: „Wenn du magst, können wir uns einen Thriller anschauen.“ Das kommt etwa einmal im Jahr vor, und ich freue mich in solchen Momenten, als käme Bruce Willis auf eine Runde Sackboxen bei uns vorbei. Dann frage ich: „Ui, wie spannend darf’s sein?“ Und sie antwortet: „Mittelspannend.“ Immerhin. Der Alltag sieht jedoch anders aus. Und ich schaue alle Filmen und Serien, in denen Schmetterlinge im Bauch ein striktes Flatterverbot haben, erst, wenn sie sich ins Bett verabschiedet.



Frech und spritzig

Zuvor gestalten wir unsere Ausflüge aufs Kino-Sofa aber verlässlich nach dem Credo: Traurig ist ok. Lustig ist ok. Eine Botschaft fürs Leben wäre fein. Und nur ja kein Raufhandel. Dabei dauern die Diskussionen zur Wahl des Films oft länger als der Film selbst. Weil ich bei der Liebsten vorfühle, ob sie in der psychischen Verfassung sei, das „Dschungelbuch“ anzusehen – in Kenntnis der Tatsache, dass dabei der Tiger Shir Khan durch seinen Hass auf Menschen für einen nahezu unerträglichen Nervenkitzel sorgt. Aber leider findet sie das nicht witzig und sagt nur: „Du bist blöd.“ Und ich antworte: „Das ist also der Dank für meine Achtsamkeit, dass du nicht von Tigeraugen, Tigerbalsam oder gar Tiger Woods aus dem Schlaf gerissen wirst.“

Und so wird’s am Ende eben eine Liebeskomödie, die fälschlicherweise als „frech und spritzig“ bezeichnet wird. Oder ein usbekisches Epos, das wegen der herausragend wortkargen Darstellung von Einsamkeit und Sehnsucht beim Filmfestival von Sewastopol die goldene Makrele gewonnen hat. Was ich unkommentiert lasse und mit einem Nickerchen würdige. Und zwar nur ihr zu Liebe.