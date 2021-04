Paaradox:: Autofahrer unterwegs

Und dennoch ist er immer wieder für eine Überraschung gut. Etwa als er mir unlängst auf die Frage „Was habe ich bei unserem ersten Date getragen?“ präzise mein Outfit beschreiben konnte und sogar die Farbe meiner Ohrringe. Aber hallo, Maestro Hufnagl.

Erschöpfend wird’s hingegen für mich, wenn ich als Beifahrerin in die Assi-Rolle schlüpfen muss. Etwa, wenn wir uns auf der Fahrt was zu essen kaufen – und ich ihn dann mit Burgerhappen, üppigst in Ketchup getunkte Pommes und vorgekauten Hühnernuggets füttern darf, während Oh Captain, mein Captain souverän die Spur hält. An Grindigkeit kaum zu übertreffen: das Auswickeln, Portionieren und Reichen extragrauslicher Karamell-Schokoriegel.

Ein Vorgang, der immer dazu führt, dass meine Finger komplett picken und ich die ganze Fahrt von Seifenspendern und Handduschen deliriere. Aber wenn ich mich dann beschwere, faselt der Mann was von Klebstoff, Liebe und Zusammenhalt. Das ist der Moment, in dem ich anrege, eine Runde Ich seh’, ich seh’, was du nicht siehst zu spielen.

gabriele.kuhn@kurier.at / facebook.com/GabrieleKuhn60