Paaradox: Immer schön sachlich bleiben

Sie erinnern sich vielleicht noch: Rumpelstilzchen, das ist dieser cholerische Typ aus dem gleichnamigen Märchen. Der, der mit dem rechten Fuß vor lauter Zorn so tief in die Erde stößt, „dass es bis an den Leib hineinfuhr, dann packte es in seiner Wut den linken Fuß mit beiden Händen und riss sich selbst mitten entzwei.“ Nun, so weit ist es bei uns noch nicht gekommen. Im Falle dessen hätte ich Sie an dieser Stelle selbstverständlich exklusiv davon informiert, dass es jetzt zwei Hufnagls gibt. Aber fast! Fast wäre es manchmal so weit gewesen. Denn seine oft Tsunami-artigen Brandreden in Sachen Wie drück’ ich der gnä Kuhn auf’s Aug, was ich gerne hätte haben mitunter etwas hyperdynamisch-Explosionsartiges, um es elegant auszudrücken. Deshalb lache ich meist, wenn er das Thema „Sachlichkeit“ im sehr aufgeregt-zittrigen Stimm-Modus einfordert und so tut als würde es leise sein. Eine, wie ich meine, äußerst kluge Form der Deeskalationsstrategie, bei der ich an den schönen Satz des Autors Siegfried Wache denken muss: „Das schlimmste für einen Komödianten ist es, wenn es das Publikum mit dem Lachen nicht ernst meint.“

gabriele.kuhn / facebook.com/GabrieleKuhn60