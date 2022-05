Paaradox: Augenstern & Handy-Nummer

Er

Nietzsche schrieb: „Wer sucht, der geht leicht selbst verloren.“ Daran denke ich gerne, wenn ich meinen Orientierungslauf entlang sämtlicher potenzieller Brillenablageplätze starte und verzweifelte Dialoge mit mir selbst führe: „Bitte, darf das wahr sein? – Ja, offensichtlich bin ich tatsächlich so deppert.“

Die Lesebrille ist nämlich von enormer Bedeutung. Unter anderem dann, wenn meine Frau die essenziellen Fragen ihres Daseins in den Raum stellt. Was will das Universum von mir? Hat das Leben mehr als einen Sinn? Und vor allem: Hab’ ich jetzt mein Handy? Gefühlsmäßig telefoniere ich nämlich am häufigsten mit gnä Kuhn, wenn sie einen halben Meter neben mir steht. Weil sie mich mit flackerndem Blick um eine Ortung bittet: Kannst du mich einmal anrufen? Kann ich natürlich … vorausgesetzt, ich bin im Besitz meiner Brille.

Der GSBH-Griff

Dann stehen wir regungslos wie zwei Wildtiere an der Lichtung und lauschen gespannt. Bis im Bücherregal, über der Waschmaschine oder auf der Yogamatte endlich der erlösende Klingelton zu hören ist. Oder eben nicht, weil …. ui, ich habe auf stumm geschaltet. Wesentlich fordernder für die emotionale Balance wird es allerdings, wenn wir verreisen. Da gehört vor dem Verlassen der Wohnung der GSBH-Vierergriff zu meinen Ritualen.

Erst, wenn es Gewissheit gibt, dass Geldbörse, Schlüssel, Brille und Handy mit mir sind, sperre ich die Tür zu. Nicht so meine Frau. Die hat in ihrer Handtasche so viel Klumpert, dass es mindestens einen Siebzehnergriff bräuchte. Was verlässlich dazu führt, dass immer erst nach fünf bis sieben Reiseminuten die kuhn’sche Alarmfunktion aktiviert wird und die Smartphone-Suche einsetzt – und ja, wir haben deshalb auch schon öfter umgedreht und sicherheitshalber die gereizte Atmosphäre schweigend weggeatmet.

Mit Schiller im Kopf: „Abend wards und wurde Morgen / Nimmer, nimmer stand ich still / Aber immer bliebs verborgen / Was ich suche, was ich will.“

facebook.com/michael.hufnagl9