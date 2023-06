Kralicek geht essen: Die Erfindung des Faschierten

Bei Hascheehörnchen oder Pasta mit Ragù alla Bolognese kommuniziert das Faschierte auf äußerst delikate Art mit diversen Teigwaren. Beim Falschen Hasen zeigt sich, dass das Faschierte auch einen Spaß versteht. Der Ikea-Klassiker Köttbullar ist das Billyregal unter den Fleischbällchen. Am Balkan wird das Faschierte zu archaischen Laibchen („Pljeskavica“) oder Röllchen („Cevapcici“) geformt, die so scharf angebraten und so herzhaft gewürzt werden, dass sie auch in der Gluthitze des Südens gut bekömmlich sind. Ähnliches gilt für Köfte, die türkische Variante. Und in Form von Hamburgern ist das Faschierte sowieso die weltweit wahrscheinlich populärste Art, Fleisch zu sich zu nehmen.