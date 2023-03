Kralicek geht essen: Der Leberkäse

Besonders bekömmlich ist die LKS übrigens, ein paar Minuten nach der Zubereitung, wenn der warme Leberkäse die Semmel weich gemacht hat. In Beisln trifft man Leberkäse meist „gebacken“ an – weil in Wien eben alles paniert wird, was paniert werden kann. Am Würstelstand wiederum gibt es, neben der LKS, auch die Option, sich eine Scheibe Leberkäse in mundgerechte Würfel schneiden zu lassen. Diese werden mit Zahnstochern aufgespießt und in süßen Senf gedippt – die stilvollste Art, Leberkäse zu essen. Bleibt noch die Frage, was der Käse im Wort Leberkäse zu suchen hat. Einen konstruktiven Lösungsansatz stellt der Käseleberkäse dar: Da ist dann tatsächlich Käse drin.