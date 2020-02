Kralicek geht essen: Der Wienerwald

Das Restaurant Wienerwald vis-à-vis vom Volkstheater in Wien ist eines dieser Lokale, die jeder Einheimische kennt, in die aber keiner reingeht. Der große Speisesaal ist sauber und hell, verströmt aber das aseptische Flair eines Bahnhofsrestaurants oder einer Autobahnraststätte – wenn es Bahnhofsrestaurants noch gäbe und Autobahnraststätten noch so aussähen. Das Service ist schnell und freundlich, die Speisekarte bietet – neben Standards wie Wiener Schnitzel, Tafelspitz oder Gulasch – vor allem Huhn in allen möglichen Farben und Formen: gegrillt oder gebacken, verschnitzelt oder geschnetzelt. Das „Hendl komplett“ (½ Grillhuhn, 2 Beilagen, 1 Finger- Reinigungstuch) kostet 14,40 Euro, was okay wäre, wenn es nicht so lieblos zubereitet wäre. Objektiv spricht also tatsächlich wenig dafür, das Lokal zu besuchen. Für Menschen aus der Generation Boomer aber kann ein Besuch im Wienerwald auch sentimentale Gründe haben. In ihrer Jugend, in den 70er-Jahren, war Wienerwald so etwas Ähnliches wie heute McDonald’s, nur dass das Fast Food nach gutbürgerlicher Küche aussah: Die Hendln wurden nicht als Nuggets, sondern im Ganzen serviert. Die Wienerwald-Lokale waren alle ähnlich eingerichtet (rustikal), hatten exakt dieselbe Speisekarte, und man konnte die Speisen auch mitnehmen. Der „ Gassenverkauf“ – so das herrlich altmodische Wort für „to go“ – war ein wesentlicher Faktor für den enormen Erfolg von Wienerwald. Wenn die Mutter einmal krank war oder einen anderen guten Grund hatte, nicht kochen zu können, war es eine gesellschaftlich akzeptierte Alternative, das Sonntagsessen bei Wienerwald zu holen – was selbstverständlich der Vater erledigte. Der Gassenverkauf war so beliebt, dass es in den Wienerwald-Restaurants früher eine eigene Theke dafür gab. In der Filiale beim Volkstheater gab es sogar einen separaten Eingang, die Tür aber ist verschlossen. „ Gassenverkauf vorübergehend im Restaurant“ steht auf einem Zettel, der dort schon seit vielen Jahren hängt.