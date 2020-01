Kralicek geht essen: Die Skihütte

Die angenehmsten Skihütten sind die sogenannten „ Schutzhäuser“. Diese wurden, zumindest ursprünglich, nicht für Alpinskifahrer errichtet, sondern für Bergsteiger, Wanderer oder Tourengeher, sie sind meist älter, normaler, authentischer als andere Skihütten; es gibt sogar Schutzhäuser ohne Musikbeschallung. Irgendwie bezeichnend, dass ausgerechnet die beste Form von Skihütte sich lieber Schutzhaus nennt. Wovor schützt das Schutzhaus eigentlich? Vielleicht ja auch vor den falschen Gästen. Zu fein aber sollte es auf der Skihütte auch wieder nicht zugehen. In letzter Zeit ist in manchen Skigebieten der Trend aufgekommen, in den Hütten Haubenküche anzubieten. Wer sich von einem solchen Angebot angesprochen fühlt, hat das Konzept Skihütte nicht verstanden. Und würde irgendjemand in Moonboots und Anorak ins Steirer-Eck gehen?

Zum Glück aber sind die meisten Skihütten eh noch ganz normale Wirtshäuser – irgendwas zwischen Alpinbeisl und Pistentschocherl. Atmosphärisch besteht der wesentliche Unterschied darin, dass die Gäste in der Skihütte schon untertags so aufgekratzt sind wie spätabends im Gasthaus. Skifahren ist übrigens eine der wenigen Sportarten, bei denen es ganz normal ist, in den Pausen warme Mahlzeiten und alkoholische Getränke zu sich zu nehmen. Es mag auch Tennisspieler geben, die sich zwischen zwei Matches im Clubhaus einen Schweinsbraten und zwei Krügel genehmigen – aber normalerweise wird erst nach der sportlichen Ertüchtigung gegessen und getrunken. Das heißt nicht, dass Skifahrer nach dem Sport nichts mehr trinken würden. Sie haben sogar ein eigenes Wort dafür: Après-Ski. Das klingt französischer, als es ist: Das klassische Après-Ski-Lokal ist die sogenannte Schirmbar. Die Skihütte für danach ist eine vollverglaste Rotunde, in deren Zentrum sich ein kreisrunder Tresen befindet. Und eines muss man der Schirmbar lassen: Das Ziel, maximale Ausschankfläche auf minimalem Raum unterzubringen, wurde wirklich optimal umgesetzt. Darauf noch einen Willi.