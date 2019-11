Kralicek geht essen: Der Schankraum

Der Wirtshausbesucher ist gut beraten, sich im Schankraum einen Platz zu suchen. Hier spielt die Musik, was in einem guten Schankraum natürlich nur eine Redewendung ist. Und es wird einem zwar nichts geschenkt, dafür aber so viel ausgeschenkt, wie man will. Nebenan, in der Gaststube oder gar dem sogenannten Extrazimmer, geht es zwar ruhiger und feiner zu, dafür aber auch fader und steriler. Im Schankraum hingegen, wo es in der Regel keine Tischtücher gibt, ist immer was los. Kellner geben Bestellungen auf und holen sie ab, Stammgäste stehen tratschend an der Budel und schauen dem Schankdiener beim Bierzapfen zu, während sie mit einem Auge Fußballmatches oder Skirennen verfolgen, denn selbstverständlich steht im Schankraum irgendwo auch ein Fernseher herum. Der Postler kommt herein und trinkt ein schnelles Seidl aufs Haus, oder wenigstens einen kleinen Mokka zum Tschick. Ja, ja, der Postler ist heute meistens ein DHL-Bote oder ein Lieferando-Sklave, der sich Pausen nicht leisten kann, und Zigaretten sind sowieso Geschichte. Aber solange es noch irgendeine offene Gesetzeslücke gab, war der Schankraum selbstverständlich Raucherzone, und zumindest gefühlt ist er das noch immer. Im Schankraum nämlich ist grundsätzlich alles erlaubt.

Den Schankraum, von dem hier die Rede ist, gibt es nur im Wirtshaus. In einem Restaurant wird man ihn nicht vorfinden, in einem Café schon eher, dort jedoch hat er anderen Charakter. Eines aber kann man sagen: Im Schankraum wird das Wirtshaus zum Kaffeehaus, es gelten ähnlich lockere Regeln. Zum Beispiel kann man hier zwar etwas essen, es ist aber auch okay, wenn man nur ein Achtel oder eine Melange bestellt. Meistens liegen sogar Tageszeitungen auf – nicht so viele und nicht so gute wie im Kaffeehaus, aber immerhin. Rätselhafterweise sind die Kreuzworträtsel in den Schankraumzeitungen übrigens immer ausgefüllt, obwohl man nie jemanden sieht, der dort Kreuzworträtsel löst (wahrscheinlich passiert das im Extrazimmer).

Das Wirtshaus ist auch deshalb eine so großartige Institution, weil es so demokratisch ist. Es ist für alle Menschen da, außer vielleicht für Veganer. Am pursten vermittelt sich der Spirit of Wirtshaus im Schankraum. Wer sich dort aufhält, sitzt mitten im Leben.