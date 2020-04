Juhu, bald dürfen wir wieder hinaus

Liebe Eltern,

jetzt haben wir Eltern immerhin eine halbe Antwort: Am Dienstag sagte Kanzler Kurz bei der Pressekonferenz, dass die Schulen schrittweise ab 15. Mai öffnen sollen und die Maturanten bereits am 4. Mai loslegen werden. Ab 1. Mai dürfen wir uns wieder mit dem engsten Familien- und Freundeskreis treffen. In allen möglichen Schüler- oder Eltern-WhatsApp-Gruppen wurde gleich spekuliert, was das heißen könnte. Mehr erfahren wir Freitag (über die Schule) und Dienstag (Soziales und Gastronomie).

Derzeit ist die Aufregung allerorts groß: Warum zuerst die Geschäfte öffnen oder Restaurants, aber nicht Schulen und Kindergärten? Oft ist der Stress der Vater des Gedankens: Viele wünschen sich und ihren Kindern, dass die Schule wieder Normalität schafft. Aber eines muss klar sein: Social Distancing kann dort nicht funktionieren, wenn alle wieder zusammen sind.

Schrittweise zur Normalität. Unser altes Leben bekommen wir nur in kleinen Schritten zurück. Und mit großen Abständen. Manche Familien haben sich zum Wandern mit anderen Familien verabredet, um die Isolation der Kinder zu beenden. Manche werden in der Arbeit gebraucht und schicken die Kinder zur Betreuung in die Schule. Manche freuen sich wieder über die Unterstützung ihrer Haushaltshilfe. Manche holen wieder ihren Babysitter, um ein paar Stunden ungestört arbeiten zu können.