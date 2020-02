Johannas Fest: Dürfen wir unseren Hund mitnehmen?

Eva ist eine Traumgastgeberin: Sie kocht jedes Mal nach neuen Rezepten, sie bäckt die besten Torten und sie hat ein einzigartiges Händchen für die Dekoration ihrer prachtvollen Villenhälfte inmitten eines Cottage-Parks. Die Geschäftsfrau hat viel Herz nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere. Sie hält sich ganz an das Heinz Rühmann zugeschriebene Zitat „Man kann auch ohne Hund leben, aber es lohnt sich nicht“. Zur Zeit ist Nero, ein schwarzhaariger Mischling mit Labrador-Kopf und Basset-Körper, der Glückliche, der einer Tötungsstation in Ungarn entkommen und in Evas idyllischem Universum gelandet ist.

Ebenfalls auf den Hund gekommene Freunde von Eva fragen erst gar nicht, ob sie der Einladung zur Dinnerparty mit ihrem vierpfötigen Begleiter folgen dürfen, sondern setzen dies voraus. Nicht selten tollen dann vier Hunde in dem Riesenpark rum, während Frauchens und Herrlis sich an kulinarischen Hochgenüssen laben. Auch dass der in den Flegeljahren angekommene Weimaraner Fido unlängst das halbe Kilo feinsten, frisch aus Mailand importierten Lardo vom Küchenblock gestohlen hat, hat an Evas Willkommenskultur gegenüber felligen Gästen nichts geändert.

– Soviel Toleranz darf man aber nicht allgemein voraussetzen.

Das Power-Paar Sieglinde und Ludwig, beide in führenden Positionen wichtiger Medien tätig, sprach unlängst eine Einladung zum Abendessen bei sich daheim aus. Die Freude darüber war groß. Und sie wuchs noch als wir hörten, dass wir dort auch Marlies und Günther, sowie Maria und Helmuth wieder sehen würden.