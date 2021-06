Flaschenpost: Prosa der Degustation

Wer ob der schwindelerregenden Wortakrobatik glaubt, selbst ein desolates Riechorgan zu besitzen, sei beruhigt: Sensorische Wahrnehmung ist subjektiv – nicht jeder riecht, was der Tischnachbar so eifrig deklamiert. Die Degustationsgenies verfallen ohnehin gerne in Allgemeinplätze: Jeder noch so konzentrierten Fruchtbombe wird Finesse attestiert, kellertechnisch skrupellos verunstalteten Gewächsen authentischer Herkunftscharakter bescheinigt. Wenn sich gar nichts mehr über einen Wein sagen lässt, zeichnet er sich als „idealer Speisenbegleiter“ aus oder überzeugt mit „gutem Preis-Leistungsverhältnis“, als handle es sich um ein Kücheneinbaugerät.

