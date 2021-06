Erster Blick: So sieht Hubert Wallners Restaurant am Wörthersee aus

Eine Million Euro hat er in sein jüngstes Projekt investiert, jetzt ist es endlich soweit: Hubert Wallner eröffnet sein neues Restaurant am Wörthersee. Der Gault-Millau-Koch des Jahres 2020 hat in Panoramalage am Südufer in Maria Wörth sein neues kulinarisches Zuhause gefunden.

Highlight: Chef's Table

Highlight des Restaurants, das mit gerade einmal 32 Sitzplätzen lockt: Der nur persönlich über Mitarbeiter buchbare Chef's Table (für zwei bis 10 Personen), den der Spitzenkoch gemeinsam mit der Wiener Künstlerin Theres Cassini entworfen hat. Kredenzt werden 7-gängige Degustationsmenüs um 185 Euro pro Person, auf Wunsch mit Weinbegleitung um 120 Euro pro Person.

Für farbliche Akzente sorgen wechselnde Gemäldepräsentationen wie etwa zum Auftakt von Manfred Bockelmann und - nicht zuletzt - der etwas schräge "Gourmet-Stammtisch" mit seinen kunterbunten Accessoires.

Zu den kulinarischen Highlights zählen der direkt vor dem Restaurant gefangene Wörthersee-Fisch als eigenes "Signature-Gericht". Hinzu kommt ein aufwendig bestückter "Wagenpark" mit Aperitif-Wagen, Käsewagen (20-30 Sorten), Petit-Four-Wagen und Digestif-Wagen.

Öffnungszeiten:

Juni, Juli, August

Montag bis Freitag: Küche von 18–21 Uhr (Küchenannahme), Samstag, durchgehend warme Küche von 13–21 Uhr (Küchenannahme), Ruhetag: Sonntag

März bis Mai und September bis Januar

Mittwoch bis Freitag: Küche von 18–21 Uhr (Küchenannahme), Samstag, durchgehend warme Küche von 13–21 Uhr (Küchenannahme), Ruhetage: Sonntag, Montag und Dienstag