Flaschenpost von Christina Fieber: Boden gut, alles gut!

Die besten Weingüter weltweit arbeiten inzwischen biologisch – nicht alle wollen die Welt retten, einigen bleibt gar keine andere Wahl. Ihre Böden sind schlicht am Ende. Die Monokultur Weinbau mit all ihren technischen Raffinessen hat sie ruiniert: Herbizide und Mineraldünger bis zum Abwinken, hemmungsloser Maschineneinsatz, um noch schneller, noch effizienter, noch profitabler zu wirtschaften. Marode Rebstöcke, die wie Süchtige am Tropf der Agrochemie hängen, Böden, in den kein Funken Leben mehr herrscht, die kaum mehr imstande sind, Wasser aufzunehmen. Blöd nur, wenn wie zuletzt, extremer Starkregen nach langen Trockenphasen über die Lande zieht.