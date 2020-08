Der Hund in der Kunstgalerie

Da stand ich nun, an jenem Ort, den ich seit Jahrzehnten endlich einmal betreten wollte: in den Uffizien in Florenz. Ehrfürchtig betrat ich die heiligen Hallen der Kunstgeschichte, an meiner Seite der dazugehörige Mann, jedoch nicht der dazugehörige Hund. Erstmals seit Jahren waren wir zu zweit, ohne Daria, auf Reisen.

Und das Erste, was mich ansprang, war – ein Hund. Sozusagen der inoffizielle Uffizien-Torwächter, der mich umgehend ins Gewissen biss.

Also musste ich zuerst die Gewissensbisse notverarzten, ehe ich diesen Ort meiner Sehnsucht leichten Schrittes durchwandern konnte. Denn das schlechte Gewissen ist ein Hund. Das weiß jeder, der je eines hatte. Man ahnt, dass es unnötig ist und niemandem hilft, kann es aber nicht abstreifen oder einfach dem Nächstbesten, der vorbeikommt, umhängen, weil es mit einem selbst und dem eigenen Wertesystem zu tun hat. In meinem Fall beruhte die innere Unruhe darauf, dass wir Daria zum allerersten Mal bei meinen Eltern untergebracht hatten. Meine Sorge war, dass wir Oma, Opa und Hund damit womöglich heillos überfordert hätten.