„Hören Sie auf Ihren Hund!“

Der Mensch macht Pläne – und der Hund, was er will. Endlich wieder raus, in den Wald, auf den Berg, nachdem ich mich einige Tage kaum rühren konnte. Aber nichts rührt sich. Daria liegt im Schatten und ist dort zu zufrieden, um aufzustehen.

Ich: „Du musst raus!“ Sie: „Du immer mit deinem Muss!“ Die Wahrheit ist: Ich will raus, aber es klingt hehrer, die eigenen Wünsche als unaufschiebbares Hundebedürfnis zu tarnen.

Daria ist es zu heiß. Sie hält eine kleine Parkrunde für ausreichend. Ich will immer noch in den Wald. Unschlüssig trottet sie hinter mir her. Dann spielen wir unsere Art von Schach: Sie bleibt stehen, schaut mir nach. Ich drehe mich um und schaue sie an. Sie dreht sich um und geht. Ich bleibe stehen, schaue ihr nach. Sie bleibt stehen und schaut, ob ich ihr nachkomme. Ich drehe mich um und gehe wieder Richtung Wald. So halten wir einander in Schach, bis sich Daria einfach unter einen Baum legt. Ich lege mich – schachmatt – neben sie.

„Und was tun wir jetzt?“, frage ich. Keine Antwort. Daria ist körperlich anwesend, aber weit weg. Sie meditiert ein Bockerl an. Ich suche mir auch ein Bockerl und zähle die Samenschuppen. Die Ruhe des Hundes macht mich nervös ... aber irgendwann dann doch ruhig.

Daria bemerkt das. „Jetzt können wir gehen“, sagt sie und erhebt sich.