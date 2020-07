Das mit 100 cm Abstand prominenteste Regierungsmitglied ist nicht der Gesundheitsminister. Es ist der Babyelefant. Im alpinen Raum nicht endemisch, ist er plötzlich epidemisch; allgegenwärtig; die graue Eminenz in jedem Raum.

Früher war „ein Elefant im Raum“ die Metapher für ein unübersehbares Problem, das keiner anspricht. Heute spricht jeder die Sache mit dem Rüsseltier ungeniert an: „Schon mal was vom Babyelefanten gehört?“, kriegt man in jeder Warteschlange um die Ohren getrötet, sobald man aus dem Elefanten eine Mücke macht. Hätte jemand 2019 mit diesen Worten um Distanz gebeten, er wäre umgehend auf seine geistige Verfassung untersucht worden.

Apropos Verfassung: Bedenken von Verfassungsjuristen, die Abstandsverordnung sei zu allgemein formuliert und müsse präzisiert werden, führten dieser Tage zu besorgniserregenden Schlagzeilen, wie: „Babyelefant gesetzeswidrig“ oder gar: „Babyelefant schwer angeschossen“. Was Tier- und Rechtspfleger alarmiert, lässt den Elefanten kalt.

Er lässt ausrichten, er habe eine dicke Haut und spende gern ein paar Deka Elefantengedächtnis, damit die Menschen nicht täglich vergessen, was 100 cm sind. So könnte das mit dem Abstand auch ohne rechtskonforme Verordnung und Babyeleantenhetzjagd klappen.