Girl Hate: Warum ich andere Frauen "gehasst" habe

Nach außen allerdings ist diese missgünstige Toxizität in ein Kostüm aus kontrollierter Kühle und Gleichgültigkeit gehüllt - mit einem Hauch Arroganz und Herablassung drapiert. Bloß nichts anmerken lassen, sonst riecht die "Gegnerin" meine Angst … denn natürlich liegt nichts anderes dahinter als primitive Unsicherheit.

Dieser Mechanismus ist ein furchtbar anstrengendes Versteckspiel, das immer dann abgespielt wurde, wenn ich mir eingebildet habe, eine Frau - oder früher ein Mädchen - könnte mir meine Position abspenstig machen. In Gefahr sah ich meine Rolle als Mädchen im sonst ausschließlich männlichen Freundeskreis, meine Rolle als kumpelhafteste Frau, meine Rolle als was-auch-immer-ste Frau. Kurz: In meiner unbewussten und nicht-realen Rolle als "Einzige" oder noch schlimmer als "einzig Wahre".

Meine heterosexuellen männlichen Freunde können ein Liedchen davon trällern, dass ihre neuen Vielleicht-bald-Freundinnen es anfangs mit mir oft nicht leicht hatten. Das Misstrauen beruhte allerdings oft auf Gegenseitigkeit: Man musste sich langsam annähern, meistens mit positivem, amikalen Ausgang - aber zuerst musste bewiesen werden, dass die jeweils andere keine Gefahr darstellt. Völlig absurd wurde sich benommen, wie Neandertalerinnen, die um einen Platz am Feuer konkurrieren. Die Feindschaft schwelte freilich nur subtil. Kaum bemerkbar für ein nicht eingeweihtes Auge, aber furchtbar anstrengend für alle beteiligten Herausforderinnen.

Weitere Beispiele gefällig? Schneewittchen und die sieben Zwerge, die Wilden Kerle, Hermine neben Harry Potter und Ron Weasley, etc. etc.

Dir schenk' ich den vergifteten Apfel

Die disneyesque oder Grimm'sche Personifikation dieser Emotion gegenüber anderen (fremden) Frauen ist wohl die böse Stiefmutter in Schneewittchen. Wir erinnern uns: "Spieglein, Spieglein, ..." und so weiter … und wir wissen, was die böse Frau mit Schneewittchen machen wollte - sie aus Eifersucht zerstören.