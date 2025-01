Alle lügen? Wie ein erfundenes Opfer der Glaubwürdigkeit aller schadet

Gelbhaar ist deutscher Grünen-Politiker und war für ein Direktmandat auf der Bundestagslist vorgesehen. Bis mehrere Vorwürfe der sexuellen Belästigung über ihn bekannt wurden. Der schwerwiegendste davon stammt von einer Frau namens Anne K., die ihm per eidesstattlicher Erklärung vorwirft, sie gegen ihren Willen geküsst zu haben.

Lassen Sie mich an dieser Stelle direkt zum Punkt kommen: Wer Missbrauch missbraucht, zerstört nicht nur leichtfertig Leben und Karriere von Unschuldigen, sondern spuckt allen echten Opfern ins Gesicht.

Es ist nicht der erste prominente Fall, in dem jemand fälschlich der sexuellen Belästigung oder gar sexualisierten Gewalt bezichtigt wird.

Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel

Seit Jahrhunderten kämpfen Frauen und ihre Alliierten für Selbstbestimmung des eigenen Körpers; dafür, dass der weibliche Körper nicht zur freien Verfügung von Männern steht. Erst seit 1989 ist Vergewaltigung in der Ehe verboten. Noch nicht lange gibt es ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür, dass Frauen ihre Grenzen ziehen können. Was früher als selbstverständliches “männliches Verhalten” - ich denke etwa an unerwünschte Berührungen - abgetan wurde, ist endlich problematisiert.

Aber immer noch wird zu vielen Opfern von sexualisierter Gewalt nicht geglaubt. Eine falsche Beschuldigung hat zwar zum kurzsichtigen Primärziel, dem Beschuldigten zu schaden, dabei wird aber die Glaubwürdigkeit aller echten Opfer als Kollateralschaden mitgerissen.