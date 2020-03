Cool und spielerisch in Quarantäne

Liebe Eltern,

meine achtjährige Tochter hört neuerdings Podcasts vor dem Einschlafen und hat sich gestern ein eigenartiges Thema ausgesucht: "Ich will etwas über Corona hören, weil die Kinder in der Schule dauernd darüber reden." Na bumm. Kein Wunder, dass es die Kinder beschäftigt: Sie lernen gerade sicheres Händewaschen und im Eingangsbereich stehen Desinfektionsmittel. Ins benachbarte Seniorenheim sollen sie derzeit bitte nicht auf Besuch kommen.

Ein bisschen mehr als eine Woche ist es jetzt her, dass die Schule in der Wiener Albertgasse abgeriegelt wurde, bevor es dann wieder Entwarnung gab. Ehrlich gesagt haben wir damals in der Redaktion diskutiert, ob wir die Meldung als Breaking News in den fertigen Family-Newsletter aufnehmen sollten. Doch es hätte außer Panikmache keine Relevanz gehabt.

Inzwischen kommt man als Eltern am Thema Corona nicht mehr vorbei. Kinder scheinen wenig gefährdet, sagen Experten immerhin. Aber was Corona für den Schulbetrieb, Reisen und Veranstaltungen bedeutet, lässt sich eigentlich noch nicht ganz abschätzen. Meinen Osterferien-Flug hat die Fluglinie jedenfalls gerade abgesagt.Und in meiner Facebook-Timeline sehe ich etwa eine Bekannte im Büro mit ihrem Sohn, dessen Schule gesperrt ist. Eine Freundin in Italien postet "Stoppt die Hysterie" und einen der obligaten Corona-Bier-Witze. Überhaupt sind die sozialen Medien derzeit lustiger als jedes Kabarett (außer den Meldungen, die zum Weinen sind). Aber mein Lieblingsspruch stammt von einer befreundeten Ärztin: