Violetta Parisini: Songs über die Schattenseiten des Mutterseins

Diese Themen spricht Parisini in Songs wie „Scherben“, „Mehr sein“ und „Die Dunkelheit hat keine Farben“ an. Erstmal singt die Wienerin dabei auf Deutsch. Denn: „Wenn ich singe, will ich auch etwas sagen. Was ich diesmals sagen wollte, fand ich aber relativ kompliziert. Ich konnte das in Deutsch viel besser fassen, weil die Muttersprache immer mehr aus dem Bauch kommt und man sich damit nuancierter ausdrücken kann.“