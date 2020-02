"Chill mal, Fessor"

Wie behalten wir die Kontrolle? Ich kann das gut nachempfinden. Manchmal ist es auch zu Hause nicht so einfach, Grenzen zu setzen und durchzuziehen. War es einfacher, als man noch die Watsche als Erziehungsmodell nutzte? Im Pendel der Erziehungsstile sind wir jetzt an dem Punkt, an dem wir wieder üben, unseren Kindern Grenzen zu setzen. Respekt ist ein altmodisches Wort, aber es darf nicht aus der Mode kommen. Nicht im Sinn von "respect man", wie die Jugendlichen es einander wie US-Gangster zurufen. Respekt wie in Respektsperson.

Ja, Respekt gibt es nicht geschenkt. Aber es darf nicht mehr so schwierig sein, ihn von den Kindern zu bekommen. Dann wird das Familienleben leichter und das Unterrichten auch. Wir tauschen einfach die Wörter ein: Wir holen uns "Respekt" zurück und geben dafür "Tyrannenkinder" weg. Ein guter Deal für alle.

Übrigens: Gerade zeigte eine neue Umfrage unter Österreichern, wer am glücklichsten ist: Eltern von zwei Kindern. Eltern von mehr Kindern finden ihr Leben offenbar anstrengender, aber immer noch besser als kinderlose Erwachsene. Da sind wir ja beruhigt.

Was uns sonst noch diese Woche beschäftigt hat: