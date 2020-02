Lehrer-Kabarettist Ferner: "Schule ist mehr Chill als Drill"

Sie kritisieren auf der Bühne Facetten der Schule. Was fällt Ihnen besonders auf?

Ein großes Thema ist die Zwiegespaltenheit unseres Bildungssystems. Einerseits sagt man, wir möchten unbedingt beim PISA-Test so gut sein wie die asiatischen Länder, aber andererseits ist man nicht bereit, das zu leisten, was die leisten. Zugespitzt formuliert: Jeder soll Marcel Hirscher sein, aber niemand will trainieren.

Wer will nicht trainieren? Die Schule oder die Schüler?

Viele Reformen haben dazu beigetragen, den Leistungsfaktor zu verringern. Es gibt weniger Konsequenzen für Nicht-Leistung oder für Nicht-Anwesenheit. Die Reaktion der Schüler auf die neue Oberstufe war: "Hey super, da kann ich nicht mehr sitzen bleiben. Ich komm dann wieder, um mir mein Matura-Zeugnis abzuholen."

Es geht mehr um Spaß und Chillen statt Autorität und Drillen. Nicht falsch verstehen, ich möchte es nicht so wie in den asiatischen Ländern, wo sie eine hohe Selbstmordrate haben. Aber bei uns ist es unfair: Wir wollen die super PISA-Ergebnisse der Hochleistungsdruckländer, aber unter dem Motto, dass alles Spaß machen muss. Das bringt die Lehrer in eine unlösbare Position. Man kann kaum mehr sagen: "Das geht so nicht!" Und die Schüler lernen, es ist eh egal, was ich mache.

Wenn sie bei der Zentral-Matura durchfliegen, wer ist schuld? Nicht der Schüler, sondern du als Lehrer. Wir tun den Schülern damit nichts Gutes: Irgendwann sind sie im Job und merken, dass es nicht so locker geht.