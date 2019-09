Spuck-Video in der HTL Ottakring: Schüler nach Verweis wieder zurück

In dem Video ist auch zu sehen, wie mehrere Schüler den Lehrer festhalten und an dessen Kleidung ziehen, als dieser die Klasse verlassen will. Das war der Grund für den Ausschluss. Laut Gesetz muss ein Schüler allerdings seine Pflichten in schwerwiegender Weise verletzen oder durch sein Verhalten andere dauerhaft gefährden.

Die zuständige Richterin des Bundesverwaltungsgerichts sah diesen Tatbestand nicht erfüllt. Aufgrund der einmaligen Gewaltbereitschaft sei nicht von einer dauerhaften Gefahr durch den Schüler auszugehen.

Gewalttätige Schüler ausgeschlossen